Франция подчеркивает, что любая договоренность должна гарантировать «безопасность и чаяния населения Карабаха»

Елисейский дворец заявил, что изучает соглашение, достигнутое по карабахскому конфликту, в то же время подчеркнув, что любая договоренность должна гарантировать «безопасность и чаяния гражданского населения Карабаха».

«Необходимо предпринять немедленные шаги для нахождения долгосрочного решения конфликта, которое позволит населению Нагорного Карабаха остаться в своих населенных пунктах, а десяткам тысяч перемещенных лиц - вернуться в свои дома, - заявил Елисейский дворец, добавив: - Франция в этот трудный момент стоит рядом с народом Армении».

Как сообщает «Франс Пресс», президент Эмманюэль Макрон в то же время призвал Турцию прекратить провокации, «не предпринимать никаких шагов, которые могут повредить возможности долгосрочного мира». «Долгосрочное решение проблемы должно защищать интересы Армении», - подчеркнул французский лидер.