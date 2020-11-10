Пашинян сообщил, что из его резиденции при погроме украли вещи

Об этом 10 ноября глава армянского правительства сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
«И все это, конечно же, «во имя Родины»», - написал он в посту.
Во время ночного погрома в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна были украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы.
Об этом 10 ноября глава армянского правительства сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
«И все это, конечно же, «во имя Родины»», - написал он в посту.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии