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Армения

Пашинян сообщил, что из его резиденции при погроме украли вещи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Во время ночного погрома в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна были украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы.

Об этом 10 ноября глава армянского правительства сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«И все это, конечно же, «во имя Родины»», - написал он в посту.

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