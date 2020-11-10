Президент Армении безотлагательно инициирует политические консультации

В заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Армении, Саркисян отметил, что узнал из прессы о том, что президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

«Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны. Относительно этого документа со мной как с президентом Республики каких-либо совещаний или обсуждений, к сожалению, не было, ни в каких переговорах я не участвовал.

Урегулирование Карабахского конфликта – вопрос общенационального значения и важности. Любой касающийся жизненных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха [Нагорного Карабаха], всего армянского народа шаг, действие, принятие любого решения, тем более, подписание какого-либо документа должно быть предметом всесторонних консультаций и обсуждений», - заявил Армен Саркисян.

Президент Армении подчеркнул, что «судьба Арцаха, следовательно, армянского народа, может решаться только учитывая наши общенациональные интересы и только на основании общенационального консенсуса».

«Учитывая обусловленную сложившейся ситуацией глубокую озабоченность большой массы народа, безотлагательно инициирую политические консультации с целью в кратчайшие сроки согласовать решения, вытекающие из нашей повестки защиты общенациональных интересов.

Как президент Республики, в этот важнейший момент сохранения нации считаю формирование общенационального единства своей актуальной миссией. Надеюсь, что в десятидневный срок всем нам удастся сформировать такое единство, в условиях которого я буду считать, что использовал возможности своего служения родине», - заявил президент Армении Армен Саркисян.