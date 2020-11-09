ППА, АРФД, РПА и другие партии требуют отставки премьер-министра Пашиняна и правительства, «Мой шаг» расценивает это негативно

В совместном заявлении 17 партий говорится: «В эти дни мы представили многочисленные предложения властям с целью прорыва на политическом, дипломатическом и военном фронтах, в том числе предложения о проведении встреч, которые остались без ответа и невыполненными».

В заявлении также отмечается, что за это время власть продемонстрировала «очевидную неспособность противодействовать внутренним и внешним вызовам. Людские и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками Армении и, прежде всего, с Российской Федерацией, демонстрируют очевидную несостоятельность нынешних властей».

Партии требуют ухода премьер-министра Пашиняна и его правительства, «на добровольной основе и без потрясений», «срочного формирования нового органа исполнительной власти, способного добиться прорыва и решения военно-политических проблем».

Комментируя это заявление, вице-спикер Национального собрания Ален Симонян, представляющий правящий блок «Мой шаг», сказал, что расценивает это заявление на данном этапе негативно.

«Заявление отвергнутых партий, представляющих бывшую власть, считаю очень негативным на данном этапе. В связи с этим Вазген Саргсян дал свою оценку, я не хочу ничего добавлять или комментировать», - отметил Симонян.

Ален Симонян подчеркнул, что с самого первого дня войны власти России и Армении «полноценно, на 100% работают вместе, потому что это не вопрос симпатии или любви, или ненависти к кому-либо», добавив: «Я предполагал, что опытные партии должны понимать, что это вопрос, касающийся общих интересов двух стран, и руководители наших стран – России и Армении, постоянно находились и находятся в контакте и вместе работают».

Ален Симонян призвал партии пересмотреть свои действия, «в условиях, когда мы воюем против превосходящих сил, когда мы воюем против Турции, и каждая секунда может быть решающей».

«Все эти 17 партий должны помнить одну простую вещь: в Республике Армения власть формирует народ Республики Армения, премьер-министром Республики Армения является Никол Пашинян, и мы находимся в состоянии войны. Пусть они зафиксируют это для себя и действуют в соответствии с ситуацией», - сказал вице-спикер НС.

На вопрос Радио Азатутюн, почему, по его мнению, такое заявление делается сейчас, он ответил: «Я не знаю, могу сказать, что сегодня я видел интервью Ильхама Алиева «Би-би-си», где он говорит, что при Пашиняне он с трудом представляет решение вопроса. И за этим последовало подобное заявление. Мне очень жаль, и я даже сдерживаюсь, чтобы не давать более жестких оценок».

Заявление подписали партия «Свобода», партия «Национальная безопасность», партия «Национальная повестка», партия «Национально-демократический союз», партия «Национальное согласие», прогрессивная центристская партия «Альянс», партия «Процветающая Армения», партия «Демократическая альтернатива», партия «Страна абрикоса», Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Солидарность», партия «Либерально-демократический союз Армении», Республиканская партия Армении, партия «Христианско-демократический союз Армении», партия «Родина», партия «Единая Армения», партия «Союз Конституционное право».