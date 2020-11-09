МИД РФ: Россия не будет вмешиваться в карабахский конфликт

Россия намерена более активно участвовать в урегулировании карабахского конфликта, однако вмешиваться в него не собирается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия планирует более активно участвовать не в конфликте, а в его урегулировании. Как вы знаете, проходят дипломатические контакты и усилия на протяжении всего этого времени, как конфликт опять перешел в горячую фазу. Мы используем все возможности, которые есть, чтобы ситуация была урегулирована, а стороны сели за стол переговоров», - сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В то же время она подчеркнула, что Москва видит урегулирование проблемы только дипломатическим путем и в этом вопросе позиции России и Турции не совпадают.