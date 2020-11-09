Алиев попросит у Турции военную помощь «в случае агрессии против его страны»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае агрессии против его страны он может попросить у Турции военную помощь.

«Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость в военной помощи Турции, мы рассмотрим этот вариант», - в интервью «Би-би-си» сказал Алиев.

По его словам, «если ситуация и дальше будет развиваться так, как сейчас, причин обращаться к Турции не будет».

Армянские стороны утверждают, что Турция активно вовлечена в продолжающуюся против Нагорного Карабаха войну, хотя прямого участия в военных действиях не принимает.

По данным спецслужб ряда стран, в том числе Франции и России, Анкара отправила сотни сирийских наемников в Азербайджан для поддержки азербайджанской армии в нападении на Нагорный Карабах.