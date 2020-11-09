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Карабах

Алиев «не видит возможности мира», пока премьер-министром Армении является Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

В интервью «Би-би-си» президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит возможности мира до тех пор, пока премьер-министром Армении является Никол Пашинян.

В то же время Алиев заявил, что азербайджанская армия немедленно прекратит боевые действия, если Армения выведет свои войска с «оккупированных территорий».

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