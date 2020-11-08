Ситуация на фронте остается напряженной – представитель МО РА

Ситуация на военном фронте остается напряженной, сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, после некоторых успехов на Мартунинском направлении утром армянским войскам удалось остановить азербайджанскую сторону, отбросить на исходные позиции, нанеся значительные потери.

«В Шуши, в городе и на прилегающих территориях, под стенами, на дорогах, ведущих в Шуши, бои в течение всего дня были довольно ожесточенными, и в настоящий момент идут бои, хотя их интенсивность значительно снизилась. Ожесточенные бои велись сегодня также в направлении Бердзора. Вражеские силы несколько раз пытались прорваться к Бердзору, вероятно, пытаясь на этом направлении прийти на помочь своим подразделениям, воюющим в Шуши, но, понеся значительные потери, они отступили, более того, обратились в бегство. В данный момент идут бои. В целом ситуацию можно считать довольно позитивной. Нашим войскам удается не дать вражеским силам развить успехи в каком-либо направлении, но бои продолжаются. Уже третий-четвертый день, по сути, продолжается битва за Шуши», - сообщил Арцрун Ованнисян.

Что касается заявления официального Баку о том, что город Шуши перешел под контроль Азербайджана, то представитель Минобороны повторил, что бои продолжаются.