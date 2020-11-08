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Карабах

Армия обороны Карабаха: Наиболее упорные действия развернулись в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке фронта

Вид города Шуши с высоты птичьего полета

В ночь на 8 ноября с разной степенью интенсивности продолжались бои на всех направлениях фронта. Наиболее упорные действия развернулись в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Армии обороны Карабаха.

«Подразделения Армии обороны нанесли противнику точечные удары и пресекли его неоднократные попытки продвижения. В ходе боев на разных направлениях противник понес большие потери в живой силе, потерял 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА. Параллельно боевым действиям противник подверг ракетно-артиллерийскому обстрелу Степанакерт и Шуши. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

На рассвете наблюдалось скопление техники и личного состава ВС Азербайджана на юго-восточном и северо-восточном участках фронта.

Армейские подразделения владеют оперативно-тактической ситуацией и принимают меры для подавления огня», - говорится в сообщении.

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