Армия обороны Карабаха: Наиболее упорные действия развернулись в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке фронта

«Подразделения Армии обороны нанесли противнику точечные удары и пресекли его неоднократные попытки продвижения. В ходе боев на разных направлениях противник понес большие потери в живой силе, потерял 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА. Параллельно боевым действиям противник подверг ракетно-артиллерийскому обстрелу Степанакерт и Шуши. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

На рассвете наблюдалось скопление техники и личного состава ВС Азербайджана на юго-восточном и северо-восточном участках фронта.

Армейские подразделения владеют оперативно-тактической ситуацией и принимают меры для подавления огня», - говорится в сообщении.