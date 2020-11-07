Азербайджанская сторона продолжает план по реализации своего желания захватить Шуши, армянская армия упорно сопротивляется - Ованнисян

На разных участках фронта идут бои, которые не прекращаются ни днем, ни ночью, заявил на пресс-конференции представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В частности, на прилегающих к Шуши территориях, в окрестностях самого города, в направлении дорог врагу удалось приблизиться, и бои не прекращаются. Вчера мы защитили Шуши, но, как видно, противник продолжает план по реализации своего желания захватить Шуши. В данный момент наша армия упорно сопротивляется, нанося значительные потери по флангам, по тылу, по коммуникациям, но бои упорные и непрерывные, идут тяжелые бои, чтобы Шуши устоял», - сказал Ованнисян, отметив, что бои идут также в Катин Таке и на других участках.

«И в эти минуты наши войска сражаются за Шуши, и наш общий долг – твердо доверять и верить нашей армии, чтобы Шуши устоял», - заключил представитель Минобороны.