Представитель Минобороны отмечает, что «уходящие дни войдут в армянскую историю как блестящие дни обороны Шуши»

«Если 8 мая 1992 года было отмечено в армянской истории как день освобождения Шуши, то эти уходящие дни войдут в армянскую историю как блестящие дни обороны Шуши. Военная операция «Гёрбагёр» по уничтожению отдельных разведывательно-диверсионных, батальонных тактических групп противника, наемников и бандитов успешно продолжается», - сказал Арцрун Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что в данный момент бои продолжаются, но их интенсивность значительно ослабла.

На других фронтах, по словам Ованнисяна, в основном были предприняты относительно более слабые действия.

«На дорогах к Шуши новые военные группы были разбиты героическими каринтакцами, южнее, восточнее - силами самообороны других населенных пунктов. Азербайджанские части, пришедшие на помощь своим оставшимся в лесном массиве, на пути в Шуши военным отрядам, были разгромлены жителями другого села», - сказал представитель Минобороны.

Он добавил, что артиллерия армянских вооруженных сил в боях за Шуши нанесла поражение артиллерии ВС Азербайджана.