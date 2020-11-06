Минобороны предлагает увеличить размер ежемесячной выплаты в Фонд страхования военнослужащих с 1000 до 3000 драмов

Потребность в новом законопроекте возникла из-за войны: увеличилось число бенефициаров фонда.

«На данный момент, чтобы смягчить проблему и исправить ее в будущем, необходимо применение этого проекта», - сказал депутат правящей фракции «Мой шаг» Артак Манукян.

Во фракции «Мой шаг» пока нет единой позиции: приемлемо ли это предложение, или они внесут другие предложения, это еще предстоит обсудить. Законопроект со вчерашнего дня вынесен на общественное обсуждение. Тем не менее, заместитель председателя комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Артак Манукян выступает за то, чтобы со всех работающих граждан, независимо от размера получаемой зарплаты, вместо 1000 драмов взимались 3000 драмов.

У оппозиционных фракций парламента пока также нет единой позиции по законопроекту, но и в «Процветающей Армении», и в «Просвещенной Армении» считают не столь приемлемым взимание 3000 драмов со всех граждан, независимо от доходов. Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян считает, что деньги в фонд должны взиматься в соответствии с размером заработной платы.

«Я не могу в данный момент представить позицию фракции. Я говорю, что было бы несправедливо, если бы, скажем, Наира Зограбян, которая получает высокую зарплату, и кто-то, кто получает минимальную или среднюю зарплату, выплачивали одинаковую сумму», - сказала Зограбян.

Лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян также считает несправедливым взимать одинаковую сумму с людей, получающих низкую и высокую зарплаты.

Директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян объяснил, что предложение оппозиционных депутатов невозможно реализовать в ситуации, когда многие граждане не в полной мере декларируют свои реальные доходы.

Одни граждане выступают за взимание 3000 драмов поровну со всех, другие соглашаются, что сумма должна взиматься в соответствии с размером заработной платы. Однако все опрошенные считают необходимым платить в фонд более высокую сумму.

Фонд страхования военнослужащих уже выплачивает компенсацию родственникам военнослужащих, погибших на этой войне. Директор фонда говорит, что на сегодняшний день уже перечислена единовременная сумма 10 таким семьям.

«Только сегодняшние компенсации, которые выплатил фонд, составляют 102 млн 300 тыс драмов – по линии 10 военнослужащих. Это только единовременная выплата, после этого по линии этих военнослужащих ежемесячно мы должны выплачивать 3 млн драмов в год в течение 20 лет», - сказал Аветикян.

Фонд страхования военнослужащих предоставляет компенсацию члену семьи каждого погибшего военнослужащего, раненому во время боевых действий военнослужащему или добровольцу, получившему инвалидность первой или второй группы. Сумма компенсации составляет примерно от 60 тыс. долларов до 170 тыс. драмов.