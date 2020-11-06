Многочисленные попытки атак азербайджанских ударных групп в направлении Шуши пресечены - АО

«Подразделения Армии обороны вели эффективные оборонительные бои, противнику нанесены большие потери в технике и живой силе на восточном, южном и юго-восточном направлениях», - сообщила утром пресс-служба Армии обороны Карабаха.

«Бои в окрестностях Шуши продолжаются, армянские силы в течение всего дня сражаются с азербайджанскими диверсионными группировками. Они пытаются продвинуться вперед, а наши этого не позволяют», - сообщил Радио Азатутюн советник лидера Карабаха по внешним отношениям Давид Бабаян.

«День еще не закончился, был обстрелян Степанакерт, обстрел может продолжиться и, судя по всему, продолжится. День был очень тяжелым», - добавил Бабаян.

Несколько дней назад лидер Карабаха в прямом эфире сообщил, что азербайджанские вооруженные силы находятся в 5 километрах от Шуши. По данным армянской стороны, диверсионные группы Азербайджана находятся в лесах близ Шуши.

Сегодня утром Армия обороны сообщила, что многочисленные попытки атак азербайджанских ударных групп в направлении Шуши были пресечены, азербайджанская сторона понесла серьезные потери также на юго-западном направлении – на участке Бердзора.

Вчера вечером на очередной пресс-конференции представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, касаясь военной ситуации, говорил о действиях азербайджанских диверсионных групп, находящихся в окрестностях Шуши. «Последние в основном, встречая сопротивление различных подразделений ВС Армении, посты узловых пунктов, подразделения охраны, в длительные бои не вступают. В течение дня удалось окружить и уничтожить несколько [таких групп], нанеся потери, отбросить с данного рубежа», - сказал Ованнисян.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщает о продолжающихся боевых действиях в направлении Мартакерта, Агдама, Мартуни и Кубатлы.

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах мирного поселения. По сообщению Армии обороны Карабаха, сегодня азербайджанские силы подвергли ракетным обстрелам мирные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры Карабаха. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

«Наступательные действия ВС Азербайджана продолжаются по всем направлениям линии фронта. Армейские подразделения полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку, предпринимают меры по выявлению и уничтожению сил противника», - сообщает армянская сторона.

За время начавшихся 27 сентября военных действий между сторонами было достигнуто три соглашения о прекращении огня, но все три так и не были реализованы.