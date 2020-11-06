Вице-спикер НС заявил, что Армения «готова пойти на взаимные компромиссы с Азербайджаном, но не на капитуляцию»

Симонян назвал утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения не конкретизирует свои предложения по Нагорному Карабаху, голословными. «Армения готова на компромисс, мы говорили об этом всегда. Но компромисс подразумевает действия обеих сторон. Если на компромисс идет только одна сторона, то это не компромисс, а капитуляция», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о выводе армянских войск из семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов, вице-спикер отметил, что этот план обсуждался долгое время, однако в нем не был определен статус Карабаха. «Давайте вы просто так освободите какие-то регионы, из-за которых вы воевали, которые являются поясом безопасности Арцаха (Нагорного Карабаха – ред.), сдадите свое оружие. А о том, что будет дальше, мы с вами поговорим лет через 20. Вот о чем мы должны разговаривать?» - прокомментировал предложения азербайджанской стороны Симонян.

Вице-спикер также заявил, что участие сирийских наемников в войне в Карабахе уже является доказанным и Ереван может представить эти факты послу любой страны.

«У нас есть пленные наемники из Сирии и Ливии, которые обо всем рассказывают. Армения готова предоставить любому послу возможность общения с террористами, которые были взяты в плен в ходе боевых действий. Я как представитель власти лично беру на себя обязательства организовать такую встречу», - сказал Симонян, который сегодня отбыл в Москву для обсуждения проблемы.

«Проблема Нагорного Карабаха - это уже давно не территориальный спор двух бывших советских государств. Это уже глобальная проблема, которая затрагивает в том числе интересы Москвы в регионе и в мире в целом», - подчеркнул вице-спикер парламента Армении.