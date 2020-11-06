Степанакерт обстреливается кассетными бомбами - СЧС Карабаха

Сегодня с раннего утра Степанакерт и Шуши снова подвергаются обстрелам. Как сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, по Степанакерту наносятся удары кассетными бомбами.

В течение дня в городе постоянно звучал сигнал воздушной тревоги. Удары следовали один за другим.

Служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщает, что в настоящее время нет информации о пострадавших в Степанакерте и Шуши вследствие ракетных обстрелов.

В течение ночи Степанакерт также подвергся ракетному обстрелу. Одна ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли трое мирных жителей.