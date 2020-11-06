На заседании СНГ Армения обвинила Азербайджан в военных преступлениях против Карабаха

Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Совета глав правительств СНГ обвинил Азербайджан в совершении военных преступлений против Нагорного Карабаха.

«В данный момент все еще продолжается агрессия против Нагорного Карабаха, причем агрессия осуществляется при непосредственной военно-политической поддержке Турции и привлечении террористов из Сирии и Ливии. Воюющие с азербайджанской стороны применяют методы террористических группировок, такие как пытки, расстрелы и обезглавливание военнопленных, посягательства на тела погибших. На совести руководства Азербайджана - ряд военных преступлений», - заявил Мгер Григорян.

В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, принял участие также премьер-министр Азербайджана Али Асадов. «Баку заинтересован в развитии сотрудничества со странами-членами СНГ в двустороннем и многостороннем форматах. Но всеобъемлющее сотрудничество невозможно без урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал Асадов.