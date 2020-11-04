Глава МИД Армении: «Совет Европы должен проявить решимость и защитить право граждан Арцаха на жизнь»

«Совет Европы должен проявить решимость и защитить право простых граждан Арцаха на жизнь, как этого потребовал Европейский суд на основании заявления Армении», - заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая на прошедшем в онлайн-режиме 130-м заседании Комитета министров СЕ.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что в своем выступлении Мнацаканян представил последствия широкомасштабной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха, сопровождаемой военными преступлениями, нарушениями прав человека и договорно-правового порядка Совета Европы.

Министр призвал принять необходимые меры для обеспечения беспрепятственного доступа организации в зону конфликта.

«В конце сентября Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Арцаха с непосредственным вовлечением Турции и иностранных боевиков-террористов, сопровождающуюся нарушением международного гуманитарного права, и направленную на уничтожение коренного народа Арцаха. Размещение Турцией террористов в Азербайджане является нарушением как минимум трех конвенций Совета Европы, подписанных этими двумя странами», - отметил Мнацаканян.

Он также подчеркнул, что в Карабахе, как об этом заявил генеральный секретарь, наблюдается гуманитарный кризис.

«Десятки тысяч людей - дети, женщины, пожилые люди, люди с инвалидностью – были вынуждены покинуть свои дома, их дома, инфраструктуры, религиозные учреждения разрушены. Жестокое обращение и убийства военнопленных вооруженными силами Азербайджана и его союзниками-террористами являются серьезными военными преступлениями. Этот факт принял Верховный комиссар ООН по правам человека, который выразил глубокую озабоченность по поводу внесудебной казни армянских военнопленных вооруженными силами Азербайджана. Более того, вооруженные силы Азербайджана с применением белого фосфора поджигают леса, что противоречит нашим усилиям по охране окружающей среды и защите прав человека в последнее время», - сказал глава МИД Армении.

Мнацаканян отметил, что армянская сторона согласна с тем, что должно быть установлено перемирие, и несколько раз была предпринята попытка, но Азербайджан провалил все попытки.

«Мы едины во мнении, что нужно отказаться от слова ненависти, однако мы на протяжении десятилетий живем в условиях риторики ненависти, звучащей от двух наших соседей. Это четко зафиксировано в докладах наблюдателей Совета Европы. Мы едины во мнении, что журналистам должен быть предоставлен доступ к освещению войны на месте. Мы аккредитовали сотни международных журналистов, которые на месте стали свидетелями разрушений и гуманитарной катастрофы. Некоторые из них были преднамеренно обстреляны со стороны ВС Азербайджана», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Армении.

«Мы действительно разделяем ваши оценки, ваши заявления. Однако заявлений более недостаточно», - сказал Мнацаканян.

«Совет Европы должен проявить решимость и защитить право простых граждан Арцаха на жизнь, как этого потребовал Европейский суд на основании заявления Армении. Должны быть приняты меры, дабы принудить Турцию воздержаться от любых действий, которые приводят к нарушению прав гражданского населения Арцаха, предусмотренных Конвенцией, что также указал Европейский суд. Дестабилизирующая роль Турции в Восточном Средиземноморье, Северной Африке, на Ближнем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе, должна быть указана», - заявил Зограб Мнацаканян.

Глава МИД Армении призвал СЕ принять необходимые меры для беспрепятственного обеспечения доступа в зоны конфликта. «Призываю Комитет министров СЕ предпринять решительные шаги и быть достойными наследия отцов-основателей СЕ. Наследие мира и процветания, более широкого единства в Европе. Однако неспособность высказывать позицию по этой продолжающейся войне или даже воспринимать санитарные потребности людей, проживающих в зонах конфликта, свидетельствует о глубоком кризисе. Комитет должен предпринять действия, иначе может встать лицом к лицу с угрозой собственной несвоевременности», - подчеркнул глава армянской дипломатии.

Он также добавил, что при вступлении в Совет Европы Азербайджан, как и Армения, взял на себя обязательство урегулировать нагорно-карабахский конфликт мирным путем. «Азербайджан сейчас нарушает это обязательство и открыто признает, что намерен решить конфликт силой. Организация должна адресно указать нарушение», - сказал Мнацаканян.

«Это решающий момент для мирового порядка. Универсальность была призвана обеспечить глобальный мир. Сегодня она в кризисе. Ее будущее зависит от более широкого единства каждого государства, и это является целью Совета Европы. В этом вопросе мы все имеем свою долю ответственности и должны действовать быстро. А иначе - кризис, моральный кризис Совета Европы и кризис ценностной системы», - заявил глава МИД.