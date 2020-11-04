Путин уверен, что конфликтующие стороны могут достичь своих целей в ходе мирного переговорного процесса

Об этом Владимир Путин заявил сегодня на встрече с представителями религиозных объединений.

«Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок и используют против друг друга оружие», - сказал Путин.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что конфликтующие стороны могут достичь своих целей в ходе мирного переговорного процесса.

«Во всяком случае, мы находимся в контакте с Арменией и Азербайджаном. Надеюсь, что нам удастся добиться результата, о котором и вы сами сказали, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причем добиться этого мирными средствами», - добавил президент РФ.