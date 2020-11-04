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Карабах

Алиев вновь отрицает наличие сирийских наемников на территории Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь отрицает информацию об участии сирийских наемников в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

«Нам не нужны наемники, у нас есть хорошо вооруженная 100-тысячная армия», - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

Касаясь поддержки, которую Турция оказывает Баку на протяжении всей войны, президент Азербайджана сказал: «Я хочу подчеркнуть, что поддержка [президента Турции] носит исключительно моральный и политический характер».

В разговоре с корреспондентом итальянской газеты Алиев еще раз заявил, что Баку может решить карабахский конфликт силовым путем.

«Мы всегда выражали готовность к переговорам, но мы готовы решить этот вопрос и с оружием в руках, что сейчас и реализуется. Нам не нужно никакого разрешения для освобождения наших оккупированных территорий», - заявил президент Азербайджана.

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