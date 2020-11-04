Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Армия обороны Карабаха: Диверсионная группа ВС Азербайджана пыталась продвинуться к Шуши, но была отброшена

(архивная фотография)

Диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана попыталась продвинуться в направлении Шуши, но была отброшена. Об этом говорится в распространенном сегодня утром сообщении Армии обороны Нагорного Карабаха.

«В течение ночи на всех направлениях сохранялась относительно стабильная напряженность. Противник продолжил обстреливать не только позиции Армии обороны, но и мирные населенные пункты. Среди гражданского населения есть пострадавшие», - отмечается в сообщении.

«После полуночи диверсионная группа противника попыталась достичь успеха в направлении Шуши, но встретила отпор подразделений Армии обороны и добровольцев. Неся большие потери, группа была отброшена.

На данный момент действия по окружению и уничтожению группы продолжаются.

Оперативно-тактическая ситуация по всему периметру передовой находится под контролем подразделений Армии обороны», - говорится в сообщении.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG