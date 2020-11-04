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Карабах

В Минобороны Армении заявили о «действиях по окружению и уничтожению» группы ВС Азербайджана в направлении Шуши

(архивная фотография)

О подробностях не сообщается.

«В направлении Шуши осуществляются действия по окружению и уничтожению обнаруженной группы противника», - на своей странице в Facebook сегодня утром написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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