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Экономика

В парламентских комиссиях бурно обсуждается вопрос премий

Здание парламента Армении в Ереване

Споры по поводу роста премий в государственной системе, согласно проекту госбюджета на следующий год, не утихают. Власть заявляет, что обсудит этот вопрос.

Сегодня председатель Комитета государственных доходов (КГД) Эдуард Ованнисян высказал мнение, что премии должны быть, поскольку они обеспечивают адекватное вознаграждение чиновников. В условиях пандемии и всех ее негативных последствий для экономики КГД не отказался от премий. Ованнисян сказал, что в октябре они решили перечислить премии в Фонд страхования военнослужащих и Всеармянский фонд «Айастан».

Тема обсуждается со вчерашнего дня. Председатель комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Аркадий Хачатрян заметил, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено около 19 млрд драмов в качестве премий, что больше примерно на 22% по сравнению с текущим годом. Он попытался уточнить, намерено ли правительство пересмотреть этот момент в связи с новой ситуацией. Министр финансов вчера посчитал преждевременным говорить об изменениях, отметив, что в повестке дня вопрос о пересмотре премий не стоит.

Сегодня после бурных дискуссий министр финансов Атом Джанджугазян все же решил пояснить этот вопрос. На самом деле, по его словам, рост составил 2,8%, а большая цифра получилась за счет изменения методики. Премии налоговых и таможенных органов до сих пор предусматривались внебюджетно, а со следующего года они будут предусмотрены бюджетом.

Аркадий Хачатрян
Аркадий Хачатрян

Председатель комиссии по бюджетным вопросам Аркадий Хачатрян считает, что в условиях сокращения государственных доходов и военного положения размер премий следует уменьшить. «Премии должны выплачиваться только на основе эффективности работы человека и в конкретных случаях. А если премия выдается всем повсеместно наряду с основной зарплатой, иногда также в размере, превышающем данную зарплату, это абсолютно нельзя считать оправданным с экономической точки зрения. Дополнительное вознаграждение не может превышать 30% от основного вознаграждения. Есть органы и были, по крайней мере, мы знаем это из прессы, где люди получали такие премии», - сказал он.

Председатель комиссии по экономическим вопросам, член правящей фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян согласен с тем, что у людей возникают вопросы, говорится, что размер премий должен составлять 30% от заработной платы, но есть чиновники, которые получают премии в размере 100–120% от зарплаты.

Проект бюджета был разработан до войны, правящая фракция, по словам Туняна, собирается обсудить тему премий с учетом двух вопросов: как сделать так, чтобы хорошие кадры не уходили из государственной системы, но чтобы при этом не было сверхвысоких премий.

Проект госбюджета пока обсуждается в комиссиях, по предложениям депутатов и фракций могут быть внесены изменения.

Бабкен Тунян
Бабкен Тунян

«Обсудят, посмотрим, какое решение будет принято. Но в любом случае эта строка и сохранение премий в том же размере․․․ я говорю это не только потому, что общественный резонанс был таким, но и объективно это так. Есть расходы, которые необходимо сделать, и если мы призываем наших соотечественников, армян диаспоры, бизнесменов делать пожертвования, мы должны понимать, что нам тоже нужно по возможности затянуть наши пояса», - сказал Тунян.

И Бабкен Тунян из «Моего шага», и Аркадий Хачатрян из «Просвещенной Армении» говорят, что депутаты не получали премий с марта, когда началась пандемия, все средства были перечислены в фонд COVID, за исключением премии, полученной по случаю 21 сентября - Дня независимости.

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