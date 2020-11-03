В парламентских комиссиях бурно обсуждается вопрос премий

Сегодня председатель Комитета государственных доходов (КГД) Эдуард Ованнисян высказал мнение, что премии должны быть, поскольку они обеспечивают адекватное вознаграждение чиновников. В условиях пандемии и всех ее негативных последствий для экономики КГД не отказался от премий. Ованнисян сказал, что в октябре они решили перечислить премии в Фонд страхования военнослужащих и Всеармянский фонд «Айастан».

Тема обсуждается со вчерашнего дня. Председатель комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Аркадий Хачатрян заметил, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено около 19 млрд драмов в качестве премий, что больше примерно на 22% по сравнению с текущим годом. Он попытался уточнить, намерено ли правительство пересмотреть этот момент в связи с новой ситуацией. Министр финансов вчера посчитал преждевременным говорить об изменениях, отметив, что в повестке дня вопрос о пересмотре премий не стоит.

Сегодня после бурных дискуссий министр финансов Атом Джанджугазян все же решил пояснить этот вопрос. На самом деле, по его словам, рост составил 2,8%, а большая цифра получилась за счет изменения методики. Премии налоговых и таможенных органов до сих пор предусматривались внебюджетно, а со следующего года они будут предусмотрены бюджетом.

Председатель комиссии по бюджетным вопросам Аркадий Хачатрян считает, что в условиях сокращения государственных доходов и военного положения размер премий следует уменьшить. «Премии должны выплачиваться только на основе эффективности работы человека и в конкретных случаях. А если премия выдается всем повсеместно наряду с основной зарплатой, иногда также в размере, превышающем данную зарплату, это абсолютно нельзя считать оправданным с экономической точки зрения. Дополнительное вознаграждение не может превышать 30% от основного вознаграждения. Есть органы и были, по крайней мере, мы знаем это из прессы, где люди получали такие премии», - сказал он.

Председатель комиссии по экономическим вопросам, член правящей фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян согласен с тем, что у людей возникают вопросы, говорится, что размер премий должен составлять 30% от заработной платы, но есть чиновники, которые получают премии в размере 100–120% от зарплаты.

Проект бюджета был разработан до войны, правящая фракция, по словам Туняна, собирается обсудить тему премий с учетом двух вопросов: как сделать так, чтобы хорошие кадры не уходили из государственной системы, но чтобы при этом не было сверхвысоких премий.

Проект госбюджета пока обсуждается в комиссиях, по предложениям депутатов и фракций могут быть внесены изменения.

«Обсудят, посмотрим, какое решение будет принято. Но в любом случае эта строка и сохранение премий в том же размере․․․ я говорю это не только потому, что общественный резонанс был таким, но и объективно это так. Есть расходы, которые необходимо сделать, и если мы призываем наших соотечественников, армян диаспоры, бизнесменов делать пожертвования, мы должны понимать, что нам тоже нужно по возможности затянуть наши пояса», - сказал Тунян.

И Бабкен Тунян из «Моего шага», и Аркадий Хачатрян из «Просвещенной Армении» говорят, что депутаты не получали премий с марта, когда началась пандемия, все средства были перечислены в фонд COVID, за исключением премии, полученной по случаю 21 сентября - Дня независимости.