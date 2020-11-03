Минобороны Армении: В ходе артобстрела с азербайджанской стороны несколько снарядов попали на территорию Ирана

Как сообщила Армия обороны Нагорного Карабаха, «около 13:30 в направлении Карвачара азербайджанская сторона, используя дымовые снаряды, попыталась вынести из ущелья тела погибших за минувшие сутки военнослужащих. Однако в результате меткого минометного и пушечного огня с армянской стороны был отброшены назад, оставив еще два тела».

«В том же направлении в 13:40 вражеское подразделение в составе 30 человек, скрываясь за дымовой завесой, попыталось предпринять попытку проникновения. И на этот раз метким минометным огнем пресечено продвижение противника. Понеся потери, враг отступил на исходные позиции.

В 14:30 вновь на Карвачарском направлении было замечено скопление противника. Четверо пытавшихся укрыться военных ликвидированы.

Оперативная обстановка, как на Карвачарском направлении, так и на остальных направлениях, находится под контролем подразделений Армии обороны», - говорится в сообщении АО НК.

Армия обороны ранее сообщила, что «в результате произошедших в последние дни и продолжающихся до сих пор военных действий на юго-восточном направлении фронта (Шехер - Кармир Шука – Тагавард) силы Армии обороны и добровольцы устроили противнику настоящий «ад» в наших лесах и оврагах. Террористические группировки и подразделения спецназа противника продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике». Армия обороны Карабаха также отметила, что «в районах рассредоточения азербайджанских сил на данный момент продолжаются действия по выявлению и поражению групп противника».

А в течение минувшей ночи войска Армии обороны Карабаха вели оборонительные бои на восточном, юго-восточном и южном направлениях. Как сообщили в пресс-службе карабахского военного ведомства, на указанных участках подразделения Армии обороны подбили обнаруженную автомобильную технику и живую силу ВС Азербайджана, а также один танк.

Согласно официальному сообщению, на небольшом участке линии фронта на восточном направлении силы Армии обороны по тактическим соображениям отступили, заняв более благоприятные позиции для дальнейших боевых действий.

«Утром Армия обороны нанесла точное огневое поражение технике и живой силе противника, который предпринял попытку продвижения вперед на южном направлении, причинив ему урон и вынудив его отступить на исходные позиции. Армейские части также подавили наступательные действия сил противника на северном направлении. На данный момент попытки сил противника получить тактическое преимущество продолжаются. Армия обороны контролирует оперативно-тактическую обстановку», - говорится в сообщении.

Если минувшей новью в населенных пунктах Карабаха в целом было относительно спокойно, то днем, по сообщению Службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха, азербайджанская сторона возобновила боевые действия и применила военную авиацию в направлении города Мартуни, подвергла артиллерийскому обстрелу Шуши, ракетному обстрелу подвергся Шаумянский район. По предварительным данным, пострадавших нет.

Азербайджанская сторона в свою очередь обвиняет армянскую сторону в нанесении ударов по азербайджанским населенным пунктам, расположенным недалеко от линии фронта.