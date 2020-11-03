Привлечение наемников с Ближнего Востока в зону карабахского конфликта беспокоит Москву - Лавров

Он сказал, что данная тема, в частности, затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, а также в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении.

«Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам»,- заверил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что задача России как основного посредника - помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы и найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий.

Напомнив о достигнутом в Москве 10 октября соглашении о гуманитарном прекращении огня, Лавров сказал, что Россия делает все возможное, в том числе вместе с США и Францией - партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу.

«Параллельно предлагаем возможные варианты политического урегулирования. Рассчитываем, что в конечном итоге в Баку и Ереване возобладает конструктивный подход, боевые действия прекратятся и карабахский процесс вернется в политическое русло», - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.