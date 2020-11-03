Карабахская сторона сообщает о применении Азербайджаном против мирного населения нового запрещенного оружия

Как сообщили в пресс-службе АО, на указанных участках подразделения Армии обороны подбили обнаруженную автомобильную технику и живую силу ВС Азербайджана, а также один танк.

Согласно официальному сообщению, на небольшом участке линии фронта на восточном направлении силы Армии обороны по тактическим соображениям отступили, заняв более благоприятные позиции для дальнейших боевых действий.

«Утром Армия обороны нанесла точное огневое поражение технике и живой силе противника, который предпринял попытку продвижения вперед на южном направлении, причинив ему урон и вынудив его отступить на исходные позиции. Армейские части также подавили наступательные действия сил противника на северном направлении. На данный момент попытки сил противника получить тактическое преимущество продолжаются. Армия обороны контролирует оперативно-тактическую обстановку», - говорится в сообщении.

А в населенных пунктах Карабаха ночью в целом было относительно спокойно. В Службе по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщают, что на рассвете азербайджанская сторона возобновила боевые действия, открыв огонь из установок «Смерч» в направлении городов Мартуни и Шуши. Пострадавших нет. В остальных населенных пунктах ситуация относительно спокойная.

Азербайджанская сторона в свою очередь обвиняет армянскую сторону в нанесении ударов по населенным пунктам, расположенным недалеко от линии фронта.

Кстати, сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщила, что азербайджанская сторона применила против мирного населения новое оружие, которое запрещено международными конвенциями.

«Сегодня выяснилось, что саперы обнаружили вид оружия, который неизвестен и раньше мы его не видели, длиной около 40 см. В результате исследований выяснилось, что оно предназначено для массового уничтожения и поджога территорий, это может быть лес, это может быть какой-то квартал», - сообщил офицер Службы по чрезвычайным ситуациям Унан Тадевосян.

Точной информации о том, какие последствия имело применение этого оружия в Карабахе, пока нет, есть лишь предположение, что продолжающиеся лесные пожары могут быть связаны с применением этого оружия.

Армия обороны Карабаха на днях заявила, что азербайджанская сторона применяет фосфорное оружие, содержащее элементы химического оружия, использование которого запрещено международными конвенциями.