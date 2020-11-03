Насилие и кровопролитие должны прекратиться – представитель Госдепа США

Все стороны карабахского конфликта должны соблюдать свои обязательства в области гуманитарного права и защищать гражданское население. Об этом заявил представляющий Госдепартамент США посол по особым поручениям по глобальному уголовному правосудию Морс Тан, вчера по видеосвязи принимая участие в пресс-конференции, состоявшейся в Информационном штабе Карабаха.

«Насилие и кровопролитие должны прекратиться», - подчеркнул Тан.

Посол отметил, что США продолжают прилагать усилия для установления стабильного режима прекращения огня. «Соединенные Штаты призывают к урегулированию конфликта в рамках принципов Хельсинкского Заключительного акта», - сказал Тан.

Напомним, что последнее соглашение о прекращении огня между сторонами было достигнуто при посредничестве США, оно, однако, не было соблюдено, как и предыдущие два.

По словам Морса Тана, США обеспокоены растущим числом жертв среди гражданского населения и таргетированием гражданских объектов.

Посол по особым поручениям подчеркнул, что военно-политическое руководство конфликтующих сторон несет ответственность за нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам.

В дискуссии, состоявшейся в Информационном штабе, принимали участие депутаты парламентов Исландии и Канады и председатель международной правозащитной организации One free world international Маджид Эль Шафи.

Присоединившийся к дискуссии из Оттавы канадский депутат Боб Сароян сообщил, что в сенат Канады внесен проект о признании независимости Карабаха. «Это 2020 год, люди должны иметь возможность решать свою судьбу», - сказал он.

Депутат парламента Исландии Биргир Тораринсон и председатель базирующейся в Торонто организации One free world international Маджид Эль Шафи принимали участие в дискуссии из Информационного штаба Карабаха. Они прошлись по улицам Степанакерта, увидели разрушения.

Маджид Эль Шафи от имени возглавляемой им организации также отметил важность права народа Карабаха на самоопределение. «Я приехал сюда не для того, чтобы обсуждать статус Нагорного Карабаха, я не верю, что я или какое-либо правительство в мире может решать за народ Карабаха, как ему жить».