COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 22 человека

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1328, в общем составив 94 776.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1133 и сейчас составляет 57 599.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 22 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1413.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 383 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (7 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 35 381, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 413 515 (2991 за сутки).