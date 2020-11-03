Пашинян советует Израилю отправить предложенную гуманитарную помощь наемникам и террористам

Отвечая на вопрос израильского издания The Jerusalem Post о том, заинтересована ли Армения в гуманитарной помощи, предложенной Израилем, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал: «Гуманитарная помощь от страны, продающей оружие наемникам, которое используют для нанесения ударов по мирному населению?»

«Я предлагаю Израилю направить эту помощь наемникам и террористам в качестве логическое продолжение его деятельности», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Таким образом глава Армении отреагировал на предложение израильского президента Реувена Ривлина, который ранее заявлял, что готов предложить Армении гуманитарную помощь, но отношения с Азербайджаном будут продолжены.

Пашинян также призвал израильскую сторону подумать над тем, «действительно ли там хотят быть на одной стороне с Турцией», которая перебросила тысячи наемников в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях против армян.