Армия обороны Карабаха: Азербайджанская сторона предприняла попытку продвижения вперед на южном направлении

Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе АО.

Согласно сообщению, на указанных участках подразделения Армии обороны подбили обнаруженную автомобильную технику и живую силу ВС Азербайджана, а также один танк.

«На небольшом участке линии фронта на восточном направлении силы Армии обороны по тактическим соображениям отступили, заняв более благоприятные позиции для дальнейших боевых действий.

Утром Армия обороны нанесла точное огневое поражение технике и живой силе противника, который предпринял попытку продвижения вперед на южном направлении, причинив ему урон и вынудив его отступить на исходные позиции. Армейские части также подавили наступательные действия сил противника на северном направлении. На данный момент попытки сил противника получить тактическое преимущество продолжаются. Армия обороны контролирует оперативно-тактическую обстановку», - говорится в сообщении.