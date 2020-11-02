«Нападения в зоне карабахского конфликта содержат признаки военного преступления» – верховный комиссар ООН по правам человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися неизбирательными нападениями на населенные пункты в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее в нарушение международного гуманитарного права и предупредила, что они могут быть приравнены к военным преступлениям.

«После возобновления конфликта в сентябре, неоднократно звучали призывы к сторонам, в том числе и от меня, предпринять все возможные шаги, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму гибель гражданского населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, в том числе школам и больницам», - сказала Бачелет.

«Вместо этого были разрушены дома, улицы превращены в руины, а люди вынуждены спасаться бегством или искать убежища в подвалах», - добавила она.

«Нападения, совершенные в нарушение принципа различения или принципа соразмерности, могут быть приравнены к военным преступлениям», - подчеркнула Мишель Бачелет.

По словам верховного комиссара ООН по правам человека, стороны конфликта обязаны эффективно, оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать такие нарушения и привлекать к ответственности тех, кто предположительно их совершил. «Такие нападения должны быть прекращены, а лица, ответственные за их проведение или отдавшие приказ, должны быть привлечены к ответственности», - заявила она.