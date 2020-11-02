Азербайджанским силам удалось занять 1-2 позиции в направлении Мартуни – представитель МО

На всех направлениях попытки наступления азербайджанских сил провалились, в некоторых местах они были отражены, даже с возможностью преследования, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Нашим подразделениям удалось преследовать их и достичь определенных позиционных изменений, однако в направлении Мартуни врагу удалось занять одну-две позиции, к югу от Мартуни, в направлении Чартара», - сказал Ованнисян на пресс-конференции.

По словам представителя Минобороны, сегодня было несколько попыток наступления, в частности в направлении Мартуни, Мартакерта, Шехер-Красного Базар, на южном направлении.