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Карабах

Мартакерт подвергся бомбардировке

Нагорный Карабах, г. Мартакерт, 15 октября 2020 г.

Согласно официальному источнику, вследствие обстрелов мирных населенных пунктов пострадавших нет.

По городу Мартакерт за время этой новой войны было нанесено множество ударов. В городе можно наблюдать многочисленные поврежденные, разрушенные дома, глубокие ямы в садах у людей.

От многих домов остались лишь стены. А во время проведения съемок съемочной группой Радио Азатутюн прозвучал очередной сигнал воздушной тревоги, возвещающий о возобновлении бомбардировки города. Группа журналистов укрылась в одном месте. В подвергаемом бомбардировкам Мартакерте находились журналисты, прибывшие из разных стран. Взрывы следовали один за другим.

По сообщению Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, города Мартакерт и Мартуни подверглись ударам военной авиации, а также из установок «Град» и «Смерч».

Согласно официальному источнику, вследствие обстрелов мирных населенных пунктов пострадавших нет.

Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в нанесении ударов по азербайджанской территории.

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