Мартакерт подвергся бомбардировке

По городу Мартакерт за время этой новой войны было нанесено множество ударов. В городе можно наблюдать многочисленные поврежденные, разрушенные дома, глубокие ямы в садах у людей.

От многих домов остались лишь стены. А во время проведения съемок съемочной группой Радио Азатутюн прозвучал очередной сигнал воздушной тревоги, возвещающий о возобновлении бомбардировки города. Группа журналистов укрылась в одном месте. В подвергаемом бомбардировкам Мартакерте находились журналисты, прибывшие из разных стран. Взрывы следовали один за другим.

По сообщению Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, города Мартакерт и Мартуни подверглись ударам военной авиации, а также из установок «Град» и «Смерч».

Согласно официальному источнику, вследствие обстрелов мирных населенных пунктов пострадавших нет.

Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в нанесении ударов по азербайджанской территории.