Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Армия обороны Карабаха: Ночью на линии фронта шли бои с разной интенсивностью

Военнослужащий Армии обороны Карабаха (архив)

Ночью на линии фронта в зоне нагорно-карабахского конфликта шли бои с разной интенсивностью. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе Армии обороны Карабаха.

«На некоторых направлениях разворачивающиеся вражеские колонны были своевременно обнаружены и уничтожены силами подразделений Армии обороны. Противник также продолжал наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам.

На юго-восточном направлении противник попытался приблизить бронетехнику к линии фронта. В результате действий, предпринятых подразделениями Армии обороны, из строя выведен 1 танк противника, остальные отступили», - говорится в сообщении.

В Степанакерте заявляют, что на данный момент оперативно-тактическая ситуация находится под контролем Армии обороны Карабаха.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG