Армия обороны Карабаха: Ночью на линии фронта шли бои с разной интенсивностью

«На некоторых направлениях разворачивающиеся вражеские колонны были своевременно обнаружены и уничтожены силами подразделений Армии обороны. Противник также продолжал наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам.
На юго-восточном направлении противник попытался приблизить бронетехнику к линии фронта. В результате действий, предпринятых подразделениями Армии обороны, из строя выведен 1 танк противника, остальные отступили», - говорится в сообщении.
В Степанакерте заявляют, что на данный момент оперативно-тактическая ситуация находится под контролем Армии обороны Карабаха.
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