The National Interest: «Признание независимости Косово США создает прецедент и для Арцаха»

«В случае с признанием Косово заложены основы для ремедиального отделения (формула «отделение во имя спасения»), напрямую связанного со случаем Арцаха и права на самоопределение перед лицом экзистенциальной угрозы, которую представляет Азербайджан», - пишет автор статьи в американском издании, напоминая, что в прошлое воскресенье президент США Дональд Трамп на одном из предвыборных митингов, говоря о событиях в Нагорном Карабахе, упомянул случай Косово.

«Этим заявлением Трамп невольно указал на средство противодействия продолжающейся уже не одно десятилетие агрессии Азербайджана против армян - признание независимости Арцаха», - пишет The National Interest.

Издание, однако, напоминает, что в 2008 году, когда Вашингтон признал независимость Косово, Кондолиза Райс, которая в то время занимала пост госсекретаря США, заявляла, что это решение не может рассматриваться как прецедент для других конфликтов. Вместе с тем американское издание подчеркивает, что в том же заявлении глава американской дипломатии четко установила четыре пункта, которые сделали признание Косово возможным: полуавтономный статус края в распавшейся Югославии, история этнических чисток, построение собственных демократических институтов, не зависящих от контроля Белграда, и то, что, по мнению тогдашней американской администрации, «только независимость Косово могла обеспечить стабильность в регионе».

Согласно автору статьи в National Interest, эти четыре пункта полностью применимы также в случае Нагорного Карабаха.

«Арцах, как и Косово, был автономной провинцией под административным контролем Советского Азербайджана, который, как и Социалистическая Республика Сербия, перестал существовать в связи с развалом материнского государства. Как и Косово, Арцах стал объектом жестокой кампании этнической чистки руками Азербайджана, отчаянно пытавшегося сохранить свои границы, существовавшие до распада. Арцах также заслужил свой суверенитет, достигнув независимости путем проведения референдума и развил институты управления, которые гарантируют мирную и демократичную передачу власти на протяжении трех десятилетий. И наконец, в свете угрозы геноцида, которую представляет Азербайджан, независимость – это единственное оставшееся средство, которое может гарантировать безопасность коренного армянского населения Арцаха», - подчеркивает американское издание.