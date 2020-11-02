МИД Армении: Переброска джихадистов в зону карабахского конфликта свидетельствует о намерении придать ему межрелигиозную сущность

«1 ноября в ходе боевых действий подразделениями Армии обороны Карабаха был захвачен второй иностранный боевик-террорист, привлеченный Азербайджаном для боевых действий против Арцаха, который представился как житель села Зиядия района Джиср-эш-Шугур сирийской провинции Идлиб Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи», - говорится в заявлении, распространенном накануне пресс-службой Министерства иностранных дел Армении.

В МИД напомнили, что 30 октября АО Карабаха взяла в плен другого боевика-террориста, который представился как Михраб Мухаммад Аль Шхаир из сирийского города Хама.

«Армянская сторона многократно заявляла о вербовке, переброске и размещении в регионе иностранных боевиков-террористов и джихадистов из “горячих точек” Ближнего Востока со стороны Турции, в частности из подконтрольных ей районов Сирии и из Ливии с целью осуществления зверств против народа Арцаха. На данный момент вышеупомянутый факт не только подтвержден спецслужбами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, нашими многочисленными партнерами и международным сообществом, но и уже прямыми свидетельствами самих террористов.

В своих показаниях упомянутые террористы предоставили подробную информацию о процессе их вербовки, предполагаемой ежемесячной выплате за борьбу против "гяуров" (неверные) и “вознаграждении” за каждую отрезанную голову "неверного", а также о готовившихся к осуществлению их террористических планах. Переброска джихадистов в зону нагорно-карабахского конфликта свидетельствует о намерении турецко-азербайджанского руководства придать конфликту межрелигиозную сущность.

Это совершенно новое проявление распространения терроризма, когда иностранные боевики-террористы и джихадисты с Ближнего Востока размещаются в зоне конфликта, находящейся на территории ОБСЕ, что представляет собой серьезную угрозу для международной и региональной безопасности и стабильности.



Армения, в сотрудничестве со всеми заинтересованными партнерами, будет продолжать предпринимать последовательные шаги по борьбе с международным терроризмом», - говорится в заявлении.

Отметим, что Азербайджан отрицает наличие сирийских боевиков в зоне нагорно-карабахского конфликта, в свою очередь обвиняя Армению в использовании наемников.