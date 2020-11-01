В Шуши частично повреждена мечеть «Гоар ага» - сообщает армянская сторона

Сегодня в течение дня Азербайджан продолжал держать под огнем мирные населенные пункты Нагорного Карабаха, сообщает Армянский единый информационный центр.

Согласно тому же источнику, город Мартуни и близлежащие села подверглись авиаударам. Пострадавших нет, а размер причиненного материального ущерба уточняется.

«В полдень из различных видов оружия, в основном из установок «Град» и «Смерч», важеские силы обстреляли город Шуши, наряду с многочисленными разрушениями была частично повреждена также персидская мечеть «Гоар ага».

Военная авиация также была применена в Мартакерте. Город в очередной раз подвергся бомбардировке», - говорится в сообщении.

Здесь также нет пострадавших среди гражданского населения. Взрывы прогремели и в Степанакерте. Пострадавших нет.

Взрывы звучали также в Степанакерте. Пострадавших нет. В течение дня только в столице семь раз звучал сигнал воздушной тревоги.

Баку в свою очередь сообщает, что армянская сторона обстреляла некоторые населенные пункты.

