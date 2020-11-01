Тегеран заявляет, что не потерпит присутствия террористов у своих границ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил обеспокоенность присутствием представителей террористических группировок в районе Нагорного Карабаха. Глава МИД Ирана заявил в воскресенье, что Иран и не потерпит их присутствие на своих границах, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.



«Это не отвечает ничьим интересам», – сказал политик в ответ на вопрос журналистов о присутствии террористических группировок в районе Нагорного Карабаха.

По его словам, «сегодня [представителей террористических группировок] нет в приграничных районах, но вероятность их присутствия в непосредственной близости от границы [Ирана] высока, и Тегеран выразил свою особую озабоченность по этому поводу сторонам [конфликта]».

«В ходе переговоров мы сообщили представителям Армении и Азербайджана, а также России и Турции, что Иран этого не потерпит», – добавил глава МИД ИРИ.

Кроме того, Зариф заявил, что Тегеран ждет ответа сторон на предложенную инициативу по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. «Мы ждем от властей Азербайджана и Армении, а также от российских и турецких друзей их мнение по поводу этого плана», – сказал он.

В конце октября заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в статусе спецпосланника отправился в поездку с целью продвижения тегеранской инициативы по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе. Дипломат посетил с визитом Баку, Москву, Ереван и Анкару.