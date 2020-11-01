«Азербайджан пойдет до конца, если карабахский вопрос не будет быстро решен за столом переговоров» - Алиев

«Азербайджан пойдет до конца, если карабахский вопрос не будет быстро решен за столом переговоров», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня после встречи министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который прибыл в Баку сегодня утром для обсуждения карабахской проблемы.

«Мы снова в Баку, чтобы подтвердить нашу решительную поддержку Азербайджану и обменяться мнениями о последних событиях в Нагорном Карабахе», - написал он в Twitter.

До визита Чавушоглу, в начале этой недели, Алиев сказал, что для Баку приемлемо урегулирование проблемы в формате «2+2» - с участием сторон, а также Турции и России. «Это приемлемый вариант для нас, потому что и Турция, и Россия - наши соседи, с которыми есть тесные отношения, и страны, у которых также есть большой потенциал для сотрудничества друг с другом», - сказал президент Азербайджана.