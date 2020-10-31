Азербайджан применил в Нагорном Карабахе фосфорное оружие

Азербайджан применил в зоне карабахского конфликта фосфорное оружие, содержащее элементы химического оружия, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, норм и принципов обычного права, Женевских конвенций, а также положений, предусмотренных соответствующими конвенциями и документами ООН. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха.

В сообщении отмечается, что применение подобного вооружения преследует цель, помимо нанесения армянской стороне потерь в живой силе, спровоцировать пожары и привести к экологической катастрофе на данной территории.

«Применение подобного оружия, которое не позволяет четко разделять объекты военного и гражданского назначения, в то же время является причиной экологической катастрофы и возможных человеческих жертв, является военным преступлением», - подчеркивается в сообщении Армии обороны.