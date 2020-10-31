COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 41 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2381, в общем составив 89 813.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 31 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1001 и сейчас составляет 55 317.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 41 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1341.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 367 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (9 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 32 788, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 402 588 (4992 - за сутки).