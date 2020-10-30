«Германия может и должна сделать больше!» - в Бундестаге созвано специальное заседание по вопросу Карабаха

«Одна из наших первоочередных целей - прекращение огня без предварительных условий, и это не только наше требование, но и требование международного сообщества», - отметил министр иностранных дел ведущей страны Евросоюза, подчеркнув, что Берлин посылает этот мессидж не только властям Армении и Азербайджанf, но и властям Турции.

«Нам не остается ничего другого, кроме как усилить международное давление на все стороны, чтобы они поняли, что международное сообщество не примет военное решение этой проблемы. Никто не может укреплять свои позиции за столом переговоров за счет военных успехов. Мирному урегулированию нет альтернативы, и это должны понять как конфликтующие стороны, так и другие игроки. И Турция, как член Минской группы ОБСЕ, должна осознать свою ответственность в вопросе нахождения мирного решения конфликта», - подчеркнул глава МИД Германии.

Маас сообщил, что, помимо этого призыва к конфликтующим сторонам, федеральное правительство также предоставило финансовую помощь в размере 2 млн евро пострадавшим от войны.

Между тем, депутаты, в том числе члены правящей Христианско-демократической фракции, настаивали на том, что Германия может и должна сделать больше.

«Это война в Европе, и мы не можем просто выступать в роль зрителя», - заявил член партии канцлера Ангелы Меркель Иохан Вадефуль, обвинив в пассивности также президента Европейской комиссии и министр иностранных дел Евросоюза.

«Мы должны послать очень четкий мессидж Азербайджану, поскольку нет никаких сомнений в том, что Баку начал эту агрессию. Мы должны потребовать от Азербайджана немедленно проявить готовность к прекращению огня и вернуться к переговорам. Тот факт, что Азербайджан сейчас находится в лучшем положении с точки зрения военного потенциала, не означает, что он должен этим злоупотреблять. Азербайджан должен знать, что потеряет любую поддержку ЕС, если не вернется за стол переговоров», - сказал депутат.

Гораздо больше рычагов воздействия в вопросе Турции, которая уже несколько десятилетий пытается стать членом Европейского союза. «Мы должны дать понять, что наш союзник не может проводить подобную политику», - сказал однопартиец Меркель.

«Необходимо направить четкий сигнал Анкаре, которая оказывает Азербайджану военную поддержку и, по имеющимся данным, также перебрасывает сирийских исламистов в зону конфликта. Понятно, что у Турции дружеские отношения с Азербайджаном, но мы ожидаем, что наш союзник по НАТО будет использовать эту дружбу для мирного урегулирования конфликта, а не подливать масла в огонь каждый день. Турция должна знать, что наше терпение уже иссякло», - подчеркнул Йохан Вадефуль.

Депутат фракции оппозиционной Левой партии Грегор Гизи подчеркнул, что международное сообщество не может ограничиваться одними лишь заявлениями, пока население Карабаха находится на грани гуманитарной катастрофы, а война сопровождается военными преступлениями. «Я видел видео, на котором было видно, как убивают двух связанных армянских военнопленных. Независимые организации подтвердили подлинность этого видео, и это очень серьезное военное преступление. Мы не можем в подобных случаях занимать нейтральную позицию, Германия должна назвать вещи своими именами и дать четкую оценку также провокационным шагам Турции», - сказал Гизи.

Обращаясь к присутствовавшему на обсуждении министру иностранных дел, оппозиционный депутат заявил, что необходимо немедленно прекратить поставки оружия Анкаре, а также принять меры по исключению этой страны из Минской группы. «Провоцирующей войну стране там нечего делать», - заявил депутат оппозиционной фракции.