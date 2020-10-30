Давид Бабаян: На данный момент опасность в направлении Шуши нейтрализована

Давид Бабаян добавил, что для Азербайджана Шуши вообще считается важнейшим военно-политическим направлением. «Этим они решат ряд военно-политических вопросов: прежде всего, получат доминирующее положение над Степанакертом, это другая ситуация, и, во-вторых, с моральной точки зрения они пытаются психологически сломить наш дух», - отметил он.

Касаясь вчерашнего призыва лидера Карабаха о присоединении к обороне Шуши, Давид Бабаян отметил, что это был призыв ко всем армянам о том, что у Азербайджана есть такие цели и он хочет их достичь, «а оборона Шуши - это всеармянская миссия, миссия каждого из нас».

«Вчера противник собрал большую группировку, ракетно-артиллерийские системы, системы залпового огня и большое количество войск, чтобы постепенно начать атаку, но вчера эта большая группировка была уничтожена. Почти полностью уничтожена, у них несколько сотен трупов, уничтожено множество образцов современной военной техники. То есть, первая атака на Шуши была эффективно пресечена нашей Армией обороны и ополчением. Мы должны продолжать действовать в этом направлении и обороняться до конца, потому что Шуши - это где-то также будущее Арцаха, следовательно, это будущее армянства», - сказал советник лидера Карабаха.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что по большей части опасность на этом участке нейтрализована, Бабаян ответил: «На данный момент да, но не исключено, что противник попытается предпринять новые шаги».

Советник лидера Карабаха сказал, что на некоторых участках линии соприкосновения идут ожесточенные бои. По словам Бабаяна, ситуация в основном напряженная на южном и северо-восточном участках.

«Противник несет очень большие потери, похоже, что его наступательный размах ломается, следовательно, мы должны понимать, что данный период времени является решающим, тем более что мы видим также перенапряжение усилий в дипломатическом поле, различные сильные государства активизируют свои шаги. Очень решающее время, мы должны противостоять до конца, чтобы когда уже начнутся политические процессы, мы имели довольно выигрышные позиции», - сказал он.