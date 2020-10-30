Армения согласна на размещение российских миротворцев - Пашинян

В опубликованном сегодня интервью Пашинян в то же время отметил, что это должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.

«Я за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но проблема в том, что размещение миротворческих сил Российской Федерации в зоне конфликта должно быть одобрено всеми сторонами конфликта», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении также отметил, что, по его мнению, Европе следует приложить больше усилий, чтобы Турция прекратила поддержку Азербайджана.

24 октября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сказал, что Ереван согласен на размещение миротворцев в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никол Пашинян счел приемлемой идею миротворцев также 22 октября в интервью «Интерфаксу».

Пашинян сказал, что представления Еревана и Баку по составу миротворцев не совпадают.

«У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот», - сказал премьер-министр Армении российскому информагентству.