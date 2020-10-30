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Карабах

Аракчи передал Баку обеспокоенность Тегерана по поводу переброшенных в регион террористов

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отвечает на вопросы Радио Азатутюн, Ереван, 30 октября 2020 г.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ответил на вопросы Радио Азатутюн.

Иран очень обеспокоен переброской террористов из Сирии в зону карабахского конфликта и выразил эту свою обеспокоенность властям Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, отвечая на вопрос Радио Азатутюн в Ереване.

«Да, мы очень обеспокоены, и мы выразили нашу обеспокоенность Баку, я обсудил присутствие всех террористических группировок в этом конфликте. Это неприемлемо. У меня была очень продуктивная беседа с министром иностранных дел Армении», - сказал Аракчи после встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Состоялась обширная дискуссия, очень продуктивная, очень полезная. Я думаю, что теперь мы очень хорошо понимаем озабоченности друг друга и лучше понимаем перспективы на будущее», - отметил высокопоставленный иранский дипломат.

На вопрос, каковы основные положения иранской инициативы по урегулированию карабахского конфликта, Аракчи ответил: «Я представил нашу инициативу заинтересованным сторонам. Мы ждем, когда они ее изучат и обсудят, после чего уже мы будем готовы говорить об этих элементах».

«Реализм и мир – силами стран региона» - так официальный Тегеран характеризует свой план по урегулированию карабахского конфликта, который замглавы МИД Ирана уже представил в Баку, Москве и Ереване и собирается обсудить также в Анкаре.

«Во-первых, мы предлагаем найти решение проблемы с участием стран региона, а не находящихся за его пределами членов Минской группы, которые географически, политически, а также мировоззренчески и по менталитету далеки от региона, не понимают страданий живущих здесь народов», - вчера в Москве сказал Аракчи.

«Мы предлагаем мирный план, основанный на гуманитарных принципах и учитывающий требования обеих сторон конфликта. В плане подчеркивается необходимость прекращения оккупации, уважения территориальной целостности государств, нерушимости международно признанных границ, а также защиты прав человека и интересов меньшинств и прекращения насилия в отношении гражданского населения и населенных пунктов», - пояснил замглавы МИД Ирана.

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