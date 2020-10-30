Аракчи передал Баку обеспокоенность Тегерана по поводу переброшенных в регион террористов

Иран очень обеспокоен переброской террористов из Сирии в зону карабахского конфликта и выразил эту свою обеспокоенность властям Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, отвечая на вопрос Радио Азатутюн в Ереване.

«Да, мы очень обеспокоены, и мы выразили нашу обеспокоенность Баку, я обсудил присутствие всех террористических группировок в этом конфликте. Это неприемлемо. У меня была очень продуктивная беседа с министром иностранных дел Армении», - сказал Аракчи после встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Состоялась обширная дискуссия, очень продуктивная, очень полезная. Я думаю, что теперь мы очень хорошо понимаем озабоченности друг друга и лучше понимаем перспективы на будущее», - отметил высокопоставленный иранский дипломат.

На вопрос, каковы основные положения иранской инициативы по урегулированию карабахского конфликта, Аракчи ответил: «Я представил нашу инициативу заинтересованным сторонам. Мы ждем, когда они ее изучат и обсудят, после чего уже мы будем готовы говорить об этих элементах».

«Реализм и мир – силами стран региона» - так официальный Тегеран характеризует свой план по урегулированию карабахского конфликта, который замглавы МИД Ирана уже представил в Баку, Москве и Ереване и собирается обсудить также в Анкаре.

«Во-первых, мы предлагаем найти решение проблемы с участием стран региона, а не находящихся за его пределами членов Минской группы, которые географически, политически, а также мировоззренчески и по менталитету далеки от региона, не понимают страданий живущих здесь народов», - вчера в Москве сказал Аракчи.

«Мы предлагаем мирный план, основанный на гуманитарных принципах и учитывающий требования обеих сторон конфликта. В плане подчеркивается необходимость прекращения оккупации, уважения территориальной целостности государств, нерушимости международно признанных границ, а также защиты прав человека и интересов меньшинств и прекращения насилия в отношении гражданского населения и населенных пунктов», - пояснил замглавы МИД Ирана.