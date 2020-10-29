Глава МИД Армении завтра в Женеве встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

Завтра, 30 октября, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом отбудет в Женеву, где встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. ОБ этом в ходе пресс-конференции сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

А сейчас Мнацаканян проводит встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана, спецпосланником президента Ирана по вопросу Карабаха Аббасом Аракчи, который здесь представляет план Ирана по урегулированию карабахского конфликта.

Напомним, что планировалось, что сегодня в Женеве состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В женевской встрече также должны были принять участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, как отмечалось, «чтобы обсудить, согласовать и начать реализацию, в соответствии с графиком, который будет утвержден, всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми руководителями Азербайджана и Армении».

Сегодня утром стало известно, что встреча отложена.

1 октября МИД Армении сообщил, что отозвал посла Армении в Израиле. Сегодня Анна Нагдалян сообщила, что посол пока находится в Армении.