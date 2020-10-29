Путин: Долгосрочное решение карабахского конфликта заключается в нахождении баланса интересов Армении и Азербайджана

Долгосрочное решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха заключается в том, чтобы найти баланс интересов Азербайджана и Армении. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая сегодня на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«В чем или где долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны - как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы армянского народа», - сказал он.

Путин напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений. «Тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами, - отметил Путин. - Хорошо они поступили, или плохо, но первоначально посылом к их действиям были негативные события на этнической почве».

Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении, заметил Путин. Он добавил, что сейчас Азербайджан настаивает на своем праве вернуть семь районов, которые не имеют отношения к этническому конфликту, и далее разбираться с принадлежностью Нагорного Карабаха. «У каждого своя правда, - отметил российский лидер. - Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан».

Путин подчеркнул, что позиция России является открытой. «Мы изначально исходили из того, что нужно говорить о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией», - пояснил он.

По словам главы государства, конфликт необходимо решать таким образом, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были созданы условия для эффективного развития территорий. «[Это] дало бы возможности в том числе многим из наших сегодняшних участников дискуссии принимать участие в развитии этих территорий, инвестировать, - отметил президент России. - А там есть куда инвестировать. Люди и в той, и в другой стране очень эффективны, талантливы».

Конфликт, который длится несколько десятилетий, не дает возможности для эффективного развития обеих сторон, добавил российский лидер. При этом на первом этапе нужно прекратить боевые действия и гибель людей; сесть за стол переговоров и на основе предложений Минской группы ОБСЕ найти консенсус и баланс интересов, считает Путин.