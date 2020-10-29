Евросоюз считает нарушения режима прекращения огня в Карабахе неприемлемыми

«Европейский союз считает неприемлемым то, что, несмотря на соглашения о прекращении огня, достигнутые при посредничестве России, Франции и США, боевые действия в Нагорном Карабахе и вокруг него продолжаются, и появляются новые сообщения о нападениях на мирных жителей», - говорится в заявлении пресс-секретаря Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Питера Стано.

Европейский союз напоминает сторонам конфликта об их приверженности обеспечению безопасности гражданского населения посредством международного гуманитарного права.

ЕС призывает стороны нагорно-карабахского конфликта немедленно прекратить огонь и возобновить переговоры по мирному урегулированию.

Отметим, что сегодня в Женеве запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.