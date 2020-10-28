МИД Армении: Попытки Азербайджана погубить жизнь в Карабахе обречены на провал

В заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Армении, говорится:

«Сегодня, 28 октября, вооруженные силы Азербайджана в течение дня многократно подвергли ракетно-бомбовым ударам столицу Республики Арцах [Карабах – ред.] Степанакерт и второй по величине город Шуши. Были обстреляны жилые кварталы и гражданская инфраструктура, в том числе роддом Степанакерта. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Это военное преступление, которое является грубым нарушением международного гуманитарного и обычного права, явно демонстрирует, что целью Азербайджана в Арцахе являются люди – младенцы, матери, старики. Попытки военно-политического руководства Азербайджана погубить жизнь в Арцахе обречены на провал, а их организаторы будут привлечены к ответственности».