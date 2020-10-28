В Армении создается ополчение

Для того, чтобы придать обороне Армении общенациональный характер и дать надлежащий отпор посягательствам противника, создается ополчение.

Дискуссии о создании ополчения начались несколько месяцев назад, но в связи с военной ситуацией инициатива была внесена в парламент во внеочередном порядке. Таким образом, будет создана возможность для правильного управления добровольческими силами, сказал председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

«Благодаря этому проекту e нашего оборонного ведомства будет возможность объединить вокруг идеи ополчения наш добровольческий ресурс, имеющий более управляемую степень», - сказал Кочарян.

Согласно проекту, с помощью ополчения можно будет надежно защищать территорию, население, важнейшие объекты и инфраструктуру страны от возможных действий противника. В ополчение включаются граждане, зарегистрированные в резерве и не прикрепленные к штатам в военное время, а также граждане, зарегистрированные в органах местного самоуправления. Вступление в ополчение основано на принципе добровольности, пояснил замминистра обороны Габриэл Балаян.

«Граждане, состоящие на воинском учете в резерве, не будут входить в состав ополчения. Речь идет о добровольцах, у которых нет соответствующих воинских обязанностей», - сказал Балаян.

На вопрос, что есть граждане, освобожденные от призыва, могут ли они войти в состав ополчения, замминистра ответил утвердительно.

За ополченцами закрепляется оружие, им предоставляется военная форма. Общее командование ополчением будет осуществляться начальником Генштаба ВС посредством штаба ополчения. Руководителем воинского объединения ополчения будет являться заместитель руководителя органа местного самоуправления Ополчение будет состоять из воинских объединений, бригад и батальонов. А набор будет осуществляться в территориальных подразделениях Службы призывного и мобилизационного укомплектования Министерства обороны.

Другим проектом уточняется порядок распоряжения имуществом физических и юридических лиц с целью решения военных задач в период военного положения. Если соответствующего имущества, находящегося в распоряжении государства, недостаточно, государство может распоряжаться имуществом граждан. При необходимости представители Минобороны, Службы национальной безопасности, полиции, министерств здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям и других ведомств предлагают законному собственнику имущества предоставить его соответствующему органу. В случае отказа предоставить его на добровольной основе имущество может быть изъято в принудительном порядке.

«В случае потери, уничтожения имущества предоставляется соответствующая компенсация, соизмеримая с размером ущерба», - отметил Балаян.

Эти законопроекты Национальное собрание сегодня приняло единогласно и полностью.