По утверждению Давида Бабаяна, за прошедшие два дня ВС Азербайджана понесли «ужасные потери»

Армия обороны Нагорного Карабаха сегодня опубликовала имена еще 59 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. В войне, длящейся уже больше месяца, армянская сторона уже сообщила о 1065 погибших военнослужащих.

Азербайджан по-прежнему не сообщает о своих военных потерях, мотивируя это военной тайной. Официальный Баку сообщает лишь о числе жертв среди мирного населения.

Советник президента Карабаха по вопросам внешних отношений Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что за прошедшие дни вооруженные силы Азербайджана понесли большие потери. «За эти два дня противник понес ужасные потери как в людских ресурсах, так и в военной технике. На некоторых склонах лежат сотни трупов. В любом случае, конечно, это не утешение для нас. Для нас потеря одного нашего ребенка, молодого человека - это уже трагедия», - сказал Бабаян.

Давид Бабаян вновь подчеркнул, что в ходе возобновившихся месяц назад боевых действий Азербайджан последовательно наносит удары по гражданским объектам. «Никаких военных объектов там, где они бомбят, нет», - отметил он.

Утром Армия обороны Карабаха сообщила, что на некоторых направлениях линии фронта идут бои локального значения.

«Подразделения Армии обороны продолжают действия по уничтожению диверсионных групп противника», - говорится в сообщении.

«Части Армии обороны продолжают уничтожение диверсионных групп противника», - говорится в заявлении.

Также сообщается, что вечером противник продолжил обстрел мирных населенных пунктов, в частности, Мартуни, сел верхнего подрайона Аскеранского района. А сегодня армянская сторона сообщила, что Шуши и Степанакерт подверглись обстрелу из РСЗО «Смерч», в Шуши один человек погиб, двое ранены.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, заявила, что армянские силы вели огонь с территории Армении в направлении пяти районов Азербайджана. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла эту информацию.

За время возобновившихся 27 сентября боевых действий при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США - трижды было достигнуто соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, однако все три раза оно не было реализовано.